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Драйзайтль возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив Макдэвида

Драйзайтль возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив Макдэвида
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу хозяев. Для «Кингз» это поражение стало третьим кряду.

По два балла в составе победителей набрали Леон Драйзайтль (1+1) и Алекс Чиассон (1+1). Немецкий форвард опередил капитана команды Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ. В активе Драйзайтля стало 53 (19+34) очка в 31 матче сезона. Макдэвид отстаёт от немца на одно очко за счёт меньшего количества результативных передач.

Тройку лучших замыкают нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, в активе которых по 44 балла.

Макдэвид и Драйзайтль набрали на двоих 101 очко в 29 матчах
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