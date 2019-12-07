Лавиолетт опроверг обвинения в физическом насилии во время работы с «Флайерз»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт опроверг обвинения в физическом насилии во время работы с «Филадельфией Флайерз», которую американский специалист возглавлял с 2009 по 2013 годы. Бывший форвард «лётчиков» Вилле Лейно заявил, что в 2011 году Лавиолетт угодил ему по шлему на скамейке запасных.
«Гифка, на которой показано, как я бью по шлему Лейно, воспроизводится туда-сюда. Подобный ролик можно интерпретировать множеством различных способов. Там был тайм-аут. И я пытался мотивировать свою команду. Я пошёл к нему, чтобы ударить кулаком в руку, но попал сзади по шлему. Ни в коем случае там не было никакого физического насилия, и я вообще никогда не применял насилие по отношению к игрокам. Знаете, если бы люди действительно думали, что я бью кого-то по затылку, это давно бы уже всплыло», — цитирует Лавиолетта MSN.
Стоит заметить, что позже финский форвард заявил, что на видео всё выглядит хуже, чем было на самом деле.
«В игре очень много эмоций. Тренеры загораются, и всякое случается. Не думаю, что Питер пытался ударить меня, там всё выглядит хуже, чем было на самом деле», — сказал Лейно в интервью ESPN.
- 7 декабря 2019
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:21
-
10:12
-
09:36
-
09:29
-
08:53
-
08:00
-
07:53
-
07:45
-
07:39
-
07:10
-
06:40
-
06:05
-
05:53
-
05:46
-
05:38
-
04:26
-
02:22
-
00:05
- 6 декабря 2019
-
23:47
-
23:41
-
23:16
-
23:04
-
22:34
-
22:22
-
22:09
-
22:05
-
22:05
-
21:38
-
21:21
-
20:46