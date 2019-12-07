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Лавиолетт опроверг обвинения в физическом насилии во время работы с «Флайерз»

Лавиолетт опроверг обвинения в физическом насилии во время работы с «Флайерз»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт опроверг обвинения в физическом насилии во время работы с «Филадельфией Флайерз», которую американский специалист возглавлял с 2009 по 2013 годы. Бывший форвард «лётчиков» Вилле Лейно заявил, что в 2011 году Лавиолетт угодил ему по шлему на скамейке запасных.

«Гифка, на которой показано, как я бью по шлему Лейно, воспроизводится туда-сюда. Подобный ролик можно интерпретировать множеством различных способов. Там был тайм-аут. И я пытался мотивировать свою команду. Я пошёл к нему, чтобы ударить кулаком в руку, но попал сзади по шлему. Ни в коем случае там не было никакого физического насилия, и я вообще никогда не применял насилие по отношению к игрокам. Знаете, если бы люди действительно думали, что я бью кого-то по затылку, это давно бы уже всплыло», — цитирует Лавиолетта MSN.

Стоит заметить, что позже финский форвард заявил, что на видео всё выглядит хуже, чем было на самом деле.

«В игре очень много эмоций. Тренеры загораются, и всякое случается. Не думаю, что Питер пытался ударить меня, там всё выглядит хуже, чем было на самом деле», — сказал Лейно в интервью ESPN.

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