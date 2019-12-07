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Игрок «Динамо» Мн Демков выбил шайбу из ворот, исполняя буллит с «Северсталью»

Игрок «Динамо» Мн Демков выбил шайбу из ворот, исполняя буллит с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 6 декабря, в Минске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» на своём льду потерпело поражение в матче с «Северсталью», уступив со счётом 3:4 Б.

В серии буллитов решающую попытку реализовал форвард гостей Александр Петунин. Хозяева могли отыграться усилиями Артёма Демкова, однако с белорусским нападающий случился курьёзный эпизод. Демкову практически удалось переиграть голкипера «сталеваров» Владислава Подъяпольского. После обыгрыша Артёма шайба уже катилась в ворота гостей, однако угодила в клюшку самого Демкова, благодаря чему и не пересекла полностью линию.

Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

Минчане потерпели уже пятое поражение подряд. «Северсталь» выиграла в третий раз в пяти последних матчах.

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Северстали»
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