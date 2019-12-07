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Пашков: не совсем понимаю, как Татарстан отпустил Гарипова. Загадочный отъезд

Пашков: не совсем понимаю, как Татарстан отпустил Гарипова. Загадочный отъезд
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал уход голкипера Эмиля Гарипова из «Ак Барса».

«Много обсуждалось, как «Трактор» отказался от услуг своего воспитанника Демченко, но для меня самое странное то, что «Ак Барс» расстался с Гариповым. Туманная история, в которой, по-моему, никто так и не разобрался.

При всём уважении к Галимову и Демченко, не последним российским голкиперам в КХЛ, Гарипов — это вратарь другого уровня. Именно он стал лучшим полтора года назад в чемпионском плей-офф, мы увидели серьёзный масштаб его таланта. Помнится, даже поругивали тренеров сборной России, которые не взяли лидера «Ак Барса» на чемпионат мира.

Также мы знаем правильные и консервативные традиции Татарстана, где очень трепетно относятся к своим воспитанникам, к представителям коренной национальности. Гарипов был самой яркой местной звездой, лучшим воспитанником — и вдруг в новом сезоне перестал попадать в состав. Много говорилось о неких травмах, но ясности с ними так и не наступило. В итоге — загадочный отъезд из Татарстана. Не совсем понимаю, как республика его отпустила.

Понятно, что сравнивать нынешнего голкипера номер один «Авангарда» Бобкова с Гариповым версии плей-офф-2018 смысла нет. Как, кстати, и с нынешним первым номером «Ак Барса» Рейдеборном, по потенциалу он тоже слабее. Но с тех пор прошло уже полтора года, для любого голкипера это серьёзный срок и серьёзный простой. Сейчас для Гарипова самое главное — игровое время, но получит ли он его в Балашихе — большой вопрос», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Спасибо и до свидания. «Ак Барс» ещё пожалеет, что расстался с Гариповым?
Билялов и Рейдеборн хороши в системе Квартальнова, но в ней блистали многие вратари, которые сейчас сбавили обороты.
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