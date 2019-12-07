«Металлург» — «Трактор»: Демченко и Галимов остались в запасе новых команд

Сегодня, 7 декабря, в Магнитогорске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» будет принимать «Трактор». Встреча начнётся в 15:00 мск. Тренерские штабы команд определились с составами.

Бывший голкипер челябинского клуба Василий Демченко остался в запасе хозяев. Примечательно, что остался в запасе гостей и экс-голкипер магнитогорского клуба Станислав Галимов.

«Металлург»:



Кошечкин (Демченко)

Антипин – Береглазов, Любимов — Неколенко — Тимкин;

Бирюков – Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;

Дронов – Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Бабинцев — Верещагин, Буйницкий— Нестрашил— Паршин.

«Трактор»:



Федотов (Галимов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Сергиенко — Терещенко, Авцин — Карлин — Щербак;

Бородкин— Меньшиков, Кручинин — Малыхин— Фатеев;

Жиляков, Степанов, Комаров — Коньков— Косов.