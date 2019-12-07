«Металлург» — «Трактор»: Демченко и Галимов остались в запасе новых команд

Сегодня, 7 декабря, в Магнитогорске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» будет принимать «Трактор». Встреча начнётся в 15:00 мск. Тренерские штабы команд определились с составами.
Бывший голкипер челябинского клуба Василий Демченко остался в запасе хозяев. Примечательно, что остался в запасе гостей и экс-голкипер магнитогорского клуба Станислав Галимов.
«Металлург»:
Кошечкин (Демченко)
Антипин – Береглазов, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Бирюков – Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;
Дронов – Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Бабинцев — Верещагин, Буйницкий— Нестрашил— Паршин.
«Трактор»:
Федотов (Галимов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Терещенко, Авцин — Карлин — Щербак;
Бородкин— Меньшиков, Кручинин — Малыхин— Фатеев;
Жиляков, Степанов, Комаров — Коньков— Косов.
- 7 декабря 2019
-
14:30
-
14:21
-
14:06
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:53
-
12:46
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:21
-
10:12
-
09:36
-
09:29
-
08:53
-
08:00
-
07:53
-
07:45
-
07:39
-
07:10
-
06:40
-
06:05
-
05:53
-
05:46
-
05:38
-
04:26
-
02:22
-
00:05
- 6 декабря 2019
-
23:47
-
23:41
-
23:16
-
23:04