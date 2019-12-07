Грецкий: у Капризова несправедливая обида. Я не сам напросился на Матч звёзд

Форвард минского «Динамо» Вячеслав Грецкий, выбранный для участия в Матче звёзд КХЛ в рамках «ФОНБЕТ Недели Звёзд Хоккея 2020», прокомментировал слова нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, что на звёздный уик-энд нужно брать достойных игроков, а не неизвестных.
«Не знаю, что сказать. Его высказывание в мою сторону или не в мою сторону… Поймите, я не сам напросился на Матч звёзд, меня болельщики выбрали. Обижаться на меня… Не знаю. Считаю, у него какая-то несправедливая обида. Наши болельщики захотели меня видеть на Матче звёзд, скооперировались, поддержали и сделали все для того, чтобы я оказался там.
Пожму ли руку Капризову после этих слов? Почему нет? Не скажу, что у нас конфликт. Он высказал своё мнение, у него есть на это право. Думаю, никаких проблем не будет», — приводит слова Грецкого «Прессбол».
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