Суббэн — о встрече с «Нэшвиллом»: мне приятно, отмечал этот день в расписании

Защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился ожиданиями от встречи с «Нэшвилл Предаторз». Хоккеист ранее выступал за «хищников» и перешёл в стан «дьяволов» вследствие обмена между клубами.



«Да, знал, что еду в Нэшвилл в декабре. Отметил этот день в расписании, потому что мне это приятно. Знаю, что нам предстоит сыграть два матча за два дня. Такое впечатление, что все мои возвращения совпадают со спаренными матчами. Хорошо, что мы проведём там субботу. У меня будет шанс встретиться с друзьями, отметить это событие. У меня отличные отношения с ребятами из «Нэшвилла», и я очень рад, что увижу их снова», — приводит слова защитника «Нью-Джерси Дэвилз» официальный сайт Национальной хоккейной лиги.