«Сочи» — «Барыс»: стали известны составы команд

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 17:30 мск.



ХК «Сочи»:



Шикин (Налимов);

Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;

Петров — Погоришный, Лугин — Точицкий — Шмелёв;

Ю. Александров — Воробьёв, Алтыбармакян — Макаренко — Рахимуллин;

Гордеев, Архипов — Томилин — Мосалёв, Гордеев.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);

Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;

Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;

Орехов, Асетов — Сагадеев — Гурков.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20