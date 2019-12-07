Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» — «Барыс»: стали известны составы команд

«Сочи» — «Барыс»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 17:30 мск.

ХК «Сочи»:

Шикин (Налимов);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Лугин — Точицкий — Шмелёв;
Ю. Александров — Воробьёв, Алтыбармакян — Макаренко — Рахимуллин;
Гордеев, Архипов — Томилин — Мосалёв, Гордеев.

«Барыс»:

Карлссон (Кудрявцев);
Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;
Орехов, Асетов — Сагадеев — Гурков.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019