«Сочи» — «Барыс»: стали известны составы команд
Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 17:30 мск.
ХК «Сочи»:
Шикин (Налимов);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Лугин — Точицкий — Шмелёв;
Ю. Александров — Воробьёв, Алтыбармакян — Макаренко — Рахимуллин;
Гордеев, Архипов — Томилин — Мосалёв, Гордеев.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;
Орехов, Асетов — Сагадеев — Гурков.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
- 7 декабря 2019
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