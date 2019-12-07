«Трактор» обыграл «Металлург», Федотов оформил «сухарь»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке проиграл челябинскому «Трактору», встреча завершилась со счётом 0:1. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли третий матч из пяти последних, челябинский клуб одержал победу после двух поражений подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб. Счёт был открыт только на 52-й минуте, точный бросок в актив записал нападающий Руслан Карлин. Гол стал единственным в матче. «Сухарь» на счету голкипера челябинского клуба Ивана Федотова, отразившего 31 бросок.
- 7 декабря 2019
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