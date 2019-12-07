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«Трактор» обыграл «Металлург», Федотов оформил «сухарь»

«Трактор» обыграл «Металлург», Федотов оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке проиграл челябинскому «Трактору», встреча завершилась со счётом 0:1. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли третий матч из пяти последних, челябинский клуб одержал победу после двух поражений подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб. Счёт был открыт только на 52-й минуте, точный бросок в актив записал нападающий Руслан Карлин. Гол стал единственным в матче. «Сухарь» на счету голкипера челябинского клуба Ивана Федотова, отразившего 31 бросок.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Карлин (Меньшиков, Авцин) – 51:59' (5x5)
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