«Трактор» обыграл «Металлург», Федотов оформил «сухарь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке проиграл челябинскому «Трактору», встреча завершилась со счётом 0:1. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли третий матч из пяти последних, челябинский клуб одержал победу после двух поражений подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб. Счёт был открыт только на 52-й минуте, точный бросок в актив записал нападающий Руслан Карлин. Гол стал единственным в матче. «Сухарь» на счету голкипера челябинского клуба Ивана Федотова, отразившего 31 бросок.