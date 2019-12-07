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Новым главным тренером сборной России U17 стал Альберт Лещёв

Новым главным тренером сборной России U17 стал Альберт Лещёв
Хоккей / Прочие 0

Новым главным тренером юниорской сборной России U17 назначен Альберт Лещёв, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

Специалист присоединился к команде на сборе перед Турниром четырёх наций в УТЦ “Новогорск”. 12 декабря команда отправится в Казань, где с 13 по 15 декабря проведёт три матча — со сборными Словакии, Швейцарии и США.

Лещёв во времена игровой карьеры выступал на позиции нападающего, он воспитанник ижевской школы хоккея. В составе сборной России — победитель Кубка Карьяла (2006), Кубка Первого канала (2006). В 2011 году перешел на тренерскую работу, заняв пост старшего тренера «Красной Армии» (МХЛ). Работал в клубах системы ЦСКА, с 2016 года — главный тренер «Красной Армии».

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