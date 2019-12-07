Радулов возвращён в состав «Далласа» и тренируется во втором звене

Российский нападающий Александр Радулов возвращается в состав «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майк Хейка. Россиянин провёл тренировку во втором звене вместе с Джо Павелски и Роопе Хинцем. Напомним, Радулов пропустил встречу с «Виннипег Джетс» по решению тренерского штаба.



В последних четырёх матчах Радулов не отличался результативностью и не набрал ни одного очка, его показатель полезности составил «-3». В текущем регулярном чемпионате 29-летний Радулов принял участие в 29 встречах, записав на свой счёт 15 (8+7) баллов при показателе полезности "+7" и 30 минутах штрафного времени.



«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Русский – опять крайний. Из всех звёзд «Далласа» из состава вывели Радулова Так можно было наказать и Бенна, и Сегина, и добрую половину игроков «Старз». Но виноватым сделали только Александра.