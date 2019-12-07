На Кубок Первого канала вызван Антипин вместо Яруллина

В составе национальной сборной России на Кубок Первого канала произошла замена: вместо получившего повреждение защитника Альберта Яруллина на сбор вызван Виктор Антипин.
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).
Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Артём Зуб, Игорь Ожиганов (оба – СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Андрей Педан, Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Виктор Антипин («Металлург» Мг).
Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все – СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»).
- 7 декабря 2019
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