Анкипанс: не понравилось, что игроки «Динамо» оставляли вратаря на растерзание

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:5).



«Поздравляю «Автомобилист» с победой. Для зрителей, наверное, игра была очень весёлой и интересной. Но для тренера, особенно проигравшей команды, — не совсем. Не понравилось, что опытные хоккеисты в простых ситуациях дважды оставили в простых ситуациях вратаря на растерзание. Такой команде, как «Автомобилист» такую большую фору мы никак не могли давать.



Мы играли хорошо. Даже начали ещё хорошо. Но потом пропустили быстрый гол, пропустили контратаку, допустив грубую ошибку. Надо было забить. Мы поймали свою игру, но было уже поздно», — цитирует Анкипанса официальный сайт КХЛ.



«Автомобилист» пропустил четыре гола за период, но обыграл рижское «Динамо»