Лещёв: поработать с лучшими игроками России U17 — большая честь для меня

Альберт Лещёв прокомментировал своё назначение главным тренером сборной России U17. Специалист присоединился к команде на сборе перед Турниром четырёх наций в УТЦ “Новогорск”. 12 декабря команда отправится в Казань, где с 13 по 15 декабря проведёт три матча — со сборными Словакии, Швейцарии и США.



«Эмоции от назначения положительные. Поработать с лучшими игроками России в этом возрасте — большая честь для меня. Только сегодня увидел команду, это победители недавнего Мирового кубка вызова, команда на ходу. С соперниками по предстоящему Турниру четырех наций пока не успел ознакомиться, но наша скаутская и аналитическая служба покажет видео, у меня будет вся информация. Чего я жду от нашей сборной на турнире? Победы в каждом следующем матче», — приводит слова Лещёва официальный сайт Федерации хоккея России.

