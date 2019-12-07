«Монреаль» выкупил контракт Скленички, игрок может переехать в КХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» выкупил контракт защитника Давида Скленички, информирует пресс-служба канадской команды. По информациии TVA Sports, 23-летний чешский хоккеист планирует продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге.



Скленичка подписал контракт с «Монреалем» в 2018 году, но ни разу не сыграл за основную команду. За фарм-клуб в Американской хоккейной лиге защитник провёл 75 матчей и заработал 12 (4+8) баллов.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»