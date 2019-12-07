Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Оттаву»

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашней площадке победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, встреча завершилась со счётом 4:3.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Команде хозяев удалось открыть счёт уже на второй минуте, точным броском отметился нападающий Трэвис Конечны. «Оттава» сумела быстро отыграться, заброшенную шайбу в актив записал форвард Брэди Ткачук. На седьмой минуте «Филадельфия» вновь вышла вновь усилиями защитника Шейна Гостисбера. В середине второго периода нападающий Энтони Дюклер забил второй гол «сенаторов». На 44-й минуте шайбу забросил российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. В концовке соперники обменялись голами, авторами которых стали Энтони Дюклер и Скотт Лотон.
Кроме отметившегося голом Проворова, в матче также принимали участие россияне Михаил Воробьёв, Никита Зайцев, Артём Анисимов и Владислав Наместников, очков не набравшие.
- 7 декабря 2019
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