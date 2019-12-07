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Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Оттаву»

Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашней площадке победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, встреча завершилась со счётом 4:3.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Команде хозяев удалось открыть счёт уже на второй минуте, точным броском отметился нападающий Трэвис Конечны. «Оттава» сумела быстро отыграться, заброшенную шайбу в актив записал форвард Брэди Ткачук. На седьмой минуте «Филадельфия» вновь вышла вновь усилиями защитника Шейна Гостисбера. В середине второго периода нападающий Энтони Дюклер забил второй гол «сенаторов». На 44-й минуте шайбу забросил российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. В концовке соперники обменялись голами, авторами которых стали Энтони Дюклер и Скотт Лотон.

Кроме отметившегося голом Проворова, в матче также принимали участие россияне Михаил Воробьёв, Никита Зайцев, Артём Анисимов и Владислав Наместников, очков не набравшие.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Конечны (Фрост, Жиру) – 01:45' (5x5)   1:1 Ткачук (Пажо, Браун) – 04:27' (5x5)   2:1 Гостисбер (Питлик, ван Римсдайк) – 06:16' (5x5)   2:2 Дюклер – 33:18' (5x5)   3:2 Проворов (Фараби, Лотон) – 43:17' (5x5)   3:3 Дюклер (Шабо, Демело) – 55:00' (5x5)   4:3 Лотон (Хейз, ван Римсдайк) – 55:11' (5x5)
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