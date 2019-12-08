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Дадонов в матче с «Коламбусом» забросил шайбу на 18-й секунде

Дадонов в матче с «Коламбусом» забросил шайбу на 18-й секунде
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт первый период, хозяева впереди со счётом 1:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первую шайбу в составе «Пантерз» на 18-й секунде первого периода забросил российский нападающий Евгений Дадонов, ассистентом выступил защитник Кейт Яндл. Эта шайба стала для 30-летнего форварда 11-й в сезоне.

Видео гола Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Дадонова в НХЛ 239 матчей, в которых он набрал 177 очков, забив 77 голов и сделав 100 результативных передач.

Напомним, «Флорида» идёт девятой в турнирной таблице Восточной конференции. В 27 матчах команда набрала 31 очко.

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