Ничушкин забил четвёртый гол в сезоне НХЛ. Видео
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился первый период, счёт равный — 1:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Первую шайбу в составе «Эвеланш» в концовке первого периода забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, ассистентами выступили Мэттью Ньето и Тайсон Джост. Эта шайба стала для 24-летнего форварда 4-й в сезоне.
Видео гола Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Всего в Национальной хоккейной лиге Валерий Ничушкин провёл 248 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 54 результативные передачи.
Напомним, «Колорадо» идёт третьим в турнирной таблице Западной конференции. В 28 матчах команда набрала 38 очков.
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