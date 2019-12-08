«Каролина» — «Миннесота»: А. Свечников забросил 13-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 3:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Вторую шайбу в составе «Харрикейнз» на 16-й минуте первого периода в большинстве забросил российский нападающий Андрей Свечников, ассистентами выступили Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо. Эта шайба стала для 19-летнего форварда 13-й в сезоне.
Видео гола Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Всего на счету Свечникова в НХЛ 112 матчей, в которых он набрал 69 очков, забросив 33 шайбы и сделав 36 результативных передач.
Напомним, «Каролина» идёт шестой в турнирной таблице Восточной конференции. В 29 матчах команда набрала 35 очков.
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