Малкин в матче с «Детройтом» забил восьмой гол в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз». Завершился второй период, гости впереди со счётом 3:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Третью шайбу в составе «Пингвинз» на 11-й минуте второго периода забросил российский нападающий Евгений Малкин, ассистентами выступили Джейк Гюнцель и Чад Руведел. Эта шайба стала для 33-летнего форварда 8-й в сезоне.
Видео гола Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.
В составе «Питтсбурга» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
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