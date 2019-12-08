Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Бостон»

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол. Форвард Владислав Каменев провёл на площадке 9 минут и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 27 минут и 10 секунд игрового времени, завершив встречу с коэффициентом полезности «+2».

Таким образом, «Бостон» потерпел второе поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал шестую победу кряду.

В следующем матче «Бостон Брюинз» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вагнер (Мур, Бьорк) – 13:14' (5x5)   1:1 Ничушкин (Ньето) – 17:25' (5x5)   1:2 Коул (Барберио, Донской) – 29:17' (5x5)   1:3 Бураковски (Маккиннон, Донской) – 38:21' (5x5)   1:4 Ландеског (Белльмар) – 59:57' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019