Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол. Форвард Владислав Каменев провёл на площадке 9 минут и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 27 минут и 10 секунд игрового времени, завершив встречу с коэффициентом полезности «+2».

Таким образом, «Бостон» потерпел второе поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал шестую победу кряду.

В следующем матче «Бостон Брюинз» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Калгари Флэймз».