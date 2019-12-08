Гол Дадонова и 33 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский пропустил один гол и совершил 33 сейва. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков забросил одну шайбу.
Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу за последние три игры. «Коламбус» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.
В следующем матче «Флорида Пантерз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 9 и 10 декабря соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дадонов (Яндл) – 00:18' (5x5) 2:0 Браун (Барков, Юбердо) – 28:53' (5x5) 3:0 Коннолли (Яндл, Хоффман) – 46:09' (5x4) 3:1 Гавриков (Тексье, Андерсон) – 50:34' (5x5) 4:1 Хоффман (Севьюр) – 57:37' (en)
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