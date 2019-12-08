Гол Дадонова и 33 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский пропустил один гол и совершил 33 сейва. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков забросил одну шайбу.

Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу за последние три игры. «Коламбус» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.

В следующем матче «Флорида Пантерз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 9 и 10 декабря соответственно.