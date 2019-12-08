Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забил первый гол в НХЛ. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После двух периодов хозяева впереди — 4:3.

Автором третьей шайбы «Предаторз» стал Яков Тренин. Для российского форварда этот гол стал первым за карьеру в североамериканской лиге.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ранее Тренин был признан лучшим игроком недели в АХЛ. Тренин в трёх матчах недели забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.

Тренин на момент вызова в главную команду системы занимал четвёртое место в гонке бомбардиров АХЛ, имея в активе 25 (13+12) очков в 18 матчах. Он также занимает второе место среди форвардов по показателю полезности. За карьеру Тренин провёл в АХЛ 141 матч и набрал 77 (33+44) очков.



22-летний уроженец Челябинска был выбран на драфте 2015 года под общим 55-м номером. Тренин дебютировал в НХЛ в составе «Нэшвилла» 19 октября, после чего сразу был возвращён в АХЛ.