Радулов забил первый гол после возвращения в состав «Далласа». Видео

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Старз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

Вторую шайбу забросил российский нападающий Александр Радулов. Результативными передачами отметились Йон Клингберг и Эса Линделль.

Таким образом, Радулов забил первый гол после возвращения в состав «Далласа». Ранее россиянин пропустил встречу с «Виннипег Джетс» по решению тренерского штаба.

Видео с голом Радулова можно посмотреть в «твиттере» «Далласа»

В последних четырёх матчах Радулов не отличался результативностью и не набрал ни одного очка, его показатель полезности составил «-3». В текущем регулярном чемпионате 29-летний Радулов принял участие в 30 встречах, записав на свой счёт 16 (9+7) очков.