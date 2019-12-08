Радулов забил первый гол после возвращения в состав «Далласа». Видео

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Старз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.
Вторую шайбу забросил российский нападающий Александр Радулов. Результативными передачами отметились Йон Клингберг и Эса Линделль.
Таким образом, Радулов забил первый гол после возвращения в состав «Далласа». Ранее россиянин пропустил встречу с «Виннипег Джетс» по решению тренерского штаба.
Видео с голом Радулова можно посмотреть в «твиттере» «Далласа»
В последних четырёх матчах Радулов не отличался результативностью и не набрал ни одного очка, его показатель полезности составил «-3». В текущем регулярном чемпионате 29-летний Радулов принял участие в 30 встречах, записав на свой счёт 16 (9+7) очков.
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