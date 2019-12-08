Радулов помог Гурьянову реализовать большинство в матче с «Айлендерс». Видео

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Старз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0, идёт второй период).

Третью шайбу забросил российский нападающий Денис Гурьянов. Результативными передачами отметились Александр Радулов и Кори Перри. Ранее Радулов сам поразил ворота Томаса Грайсса.



Таким образом, Радулов набрал уже 2 (1+1) очка в первом матче после возвращения в состав «Далласа». Ранее россиянин пропустил встречу с «Виннипег Джетс» по решению тренерского штаба.

Видео с голом Гурьянова можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

В нынешнем регулярном чемпионате 22-летний Гурьянов принял участие в 25 встречах, записав на свой счёт шесть заброшенных шайб и четыре результативные передачи.