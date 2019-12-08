Радулов помог Гурьянову реализовать большинство в матче с «Айлендерс». Видео
В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Старз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0, идёт второй период).
Третью шайбу забросил российский нападающий Денис Гурьянов. Результативными передачами отметились Александр Радулов и Кори Перри. Ранее Радулов сам поразил ворота Томаса Грайсса.
Таким образом, Радулов набрал уже 2 (1+1) очка в первом матче после возвращения в состав «Далласа». Ранее россиянин пропустил встречу с «Виннипег Джетс» по решению тренерского штаба.
Видео с голом Гурьянова можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».
В нынешнем регулярном чемпионате 22-летний Гурьянов принял участие в 25 встречах, записав на свой счёт шесть заброшенных шайб и четыре результативные передачи.
Гурьянов забросил пятую шайбу в сезоне, прервав 12-матчевую безголевую серию
Читайте также
- 8 декабря 2019
-
07:09
-
07:08
-
06:51
-
06:38
-
06:30
-
06:22
-
06:14
-
06:07
-
06:04
-
05:51
-
05:40
-
05:27
-
04:50
-
04:30
-
04:15
-
04:02
-
03:41
-
03:36
-
02:59
-
01:30
-
00:00
- 7 декабря 2019
-
23:58
-
23:42
-
22:58
-
22:27
-
21:58
-
21:35
-
21:09
-
20:51
-
20:43
-
20:23
-
20:15
-
20:06
-
19:57
-
19:48
Партнерский контент