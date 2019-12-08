Бобровский: сказал Мерзликину: я всё равно тебя люблю

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) поделился эмоциями от встречи с бывшей командой.

«Отличная победа. Ребята старались облегчить мне жизнь. Я провёл в «Коламбусе» семь лет и ценю эту организацию за всё, что она для меня сделала. Странно играть против бывших партнёров по команде, но я счастлив, что мы набрали два очка. Ребята здорово играли в защите, расчищали мне обзор.

Перед матчем были странные чувства. Смотришь видео о сопернике, смотришь на бывших партнёров, которые попытаются забросить тебе. Мерзликин пытался меня поддеть на раскатке, но я ему сказал: «Я всё равно тебя люблю», — сказал Бобровский.