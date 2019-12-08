Главный претендент на «Колдер Трофи» Макар получил травму после хита Маршана

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Защитник «Колорадо» Кейл Макар досрочно завершил матч из-за травмы руки. Главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ получил повреждение после силового приёма форварда «Брюинз» Брэда Маршана. После матча главный тренер «лавин» Джаред Беднар сказал, что о степени тяжести травмы будет известно только через несколько дней.

В нынешнем сезоне 21-летний канадец принял участие в 28 матчах чемпионата, в которых забросил восемь шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "+10".