Главный претендент на «Колдер Трофи» Макар получил травму после хита Маршана
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Защитник «Колорадо» Кейл Макар досрочно завершил матч из-за травмы руки. Главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ получил повреждение после силового приёма форварда «Брюинз» Брэда Маршана. После матча главный тренер «лавин» Джаред Беднар сказал, что о степени тяжести травмы будет известно только через несколько дней.
В нынешнем сезоне 21-летний канадец принял участие в 28 матчах чемпионата, в которых забросил восемь шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "+10".
В «Колорадо» растёт крутой защитник. У Макара столько же очков, как у Овечкина
Защитник с украинскими корнями метит на «Колдер Трофи» и может побить пару рекордов «Колорадо».
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