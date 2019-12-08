Суббэн в последних 17 матчах: 0 очков и «-13». Он зарабатывает $ 9 млн в год

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Защитник «Дэвилз» Пи Кей Суббэн снова не набрал очков, завершив матч с показателем полезности «-3» и одним удалением. Канадский защитник не набрал очков в 17-м матче кряду, при этом полезность игрока на этом отрезке составила «-13».

30-летний защитник был обменян в «Дэвилз» из «Нэшвилла» летом 2019 года. Контракт Суббэна действует до конца сезона-2021/22 со среднегодовой зарплатой $ 9 млн. Все деньги будет выплачивать «Нью-Джерси». По среднегодовой зарплате Пи Кей занимает третье место в НХЛ среди защитников. Больше него за сезон получают только Эрик Карлссон и Дрю Даути (по $ 11 млн).