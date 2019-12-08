Василевский установил клубный рекорд «Тампы» по матчам в НХЛ среди голкиперов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду льду разгромил «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу хозяев. Гости проиграли в третьем матче подряд.

Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Этот матч стал для Андрея 228-м в НХЛ. Василевский установил клубный рекорд «Тампы» по матчам в НХЛ среди голкиперов. Российский вратарь побил достижение американского голкипера Бена Бишопа (227), в настоящее время продолжающего карьеру в «Даллас Старз».

Тройку лучших замыкает Даррен Пуппа (206). В топ-5 также входят российский голкипер Николай Хабибулин (192) и канадский вратарь Майк Смит (118). Смит продолжает карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».