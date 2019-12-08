Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Василевский установил клубный рекорд «Тампы» по матчам в НХЛ среди голкиперов

Василевский установил клубный рекорд «Тампы» по матчам в НХЛ среди голкиперов
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду льду разгромил «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу хозяев. Гости проиграли в третьем матче подряд.

Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Этот матч стал для Андрея 228-м в НХЛ. Василевский установил клубный рекорд «Тампы» по матчам в НХЛ среди голкиперов. Российский вратарь побил достижение американского голкипера Бена Бишопа (227), в настоящее время продолжающего карьеру в «Даллас Старз».

Тройку лучших замыкает Даррен Пуппа (206). В топ-5 также входят российский голкипер Николай Хабибулин (192) и канадский вратарь Майк Смит (118). Смит продолжает карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».

Василевский обновил рекорд «Тампы» по количеству голевых передач для вратарей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019