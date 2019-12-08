Голы Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов забросил шайбу.

Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу подряд, а «Айлендерс» в свою очередь потерпели второе поражение за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игры пройдут 11 и 10 декабря соответственно.