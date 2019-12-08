Голы Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Айлендерс»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов забросил шайбу.
Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу подряд, а «Айлендерс» в свою очередь потерпели второе поражение за последние три игры.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игры пройдут 11 и 10 декабря соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кольяно (Олексяк, Хейсканен) – 11:59' (5x5) 2:0 А. Радулов (Клингберг, Линделль) – 16:02' (5x5) 3:0 Гурьянов (А. Радулов, Перри) – 23:12' (5x4) 3:1 Барзал (Тэйвз, Мейфилд) – 55:27' (5x5)
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