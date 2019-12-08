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Беднар: выдающийся матч Задорова. Он играет в лучший хоккей на моей памяти

Беднар: выдающийся матч Задорова. Он играет в лучший хоккей на моей памяти
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:1) высоко оценил действия российского защитника Никиты Задорова.

«Как оценю игру Задорова против Пастрняка? Он сегодня показал выдающуюся игру. Он здорово играет уже несколько матчей подряд, гордится своими обязанностями, в последнее время мы его ставим против лучших игроков соперников, и он отлично выполняет свою работу. Играет жёстко, дисциплинированно, хорошо катается. Он играет в свой лучший хоккей на моей памяти», — сказал Беднар после матча.

Российский защитник провёл на льду 27 минут и 10 секунд, выполнил 10 силовых приёмов и завершил матч с показателем полезности «+2».

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