Малкин вышел на второе место в истории НХЛ среди россиян по матчам с 3+ очками
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал две результативные передачи. Набрав три очка с «Детройтом», Малкин обогнал завершивших карьеру Сергея Фёдорова и Александра Могильного по количеству матчей в НХЛ с тремя и более очками за встречу.
Отныне из россиян чаще Малкина три очка в лиге набирал только капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 109 раз. В активе Евгения стало 95 таких матчей. Фёдоров и Могильный теперь делят третью позицию с 94 матчами.
Малкин неудержим! 12 очков в шести матчах и шикарный гол с разворота
В Детройте Евгений традиционно очень хорош — 29 очков в 19 матчах за карьеру.
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