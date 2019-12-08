Малкин вышел на второе место в истории НХЛ среди россиян по матчам с 3+ очками

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал две результативные передачи. Набрав три очка с «Детройтом», Малкин обогнал завершивших карьеру Сергея Фёдорова и Александра Могильного по количеству матчей в НХЛ с тремя и более очками за встречу.

Отныне из россиян чаще Малкина три очка в лиге набирал только капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 109 раз. В активе Евгения стало 95 таких матчей. Фёдоров и Могильный теперь делят третью позицию с 94 матчами.