Тренин — о первой шайбе в НХЛ: подумал: иди, иди, иди в ворота

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин после победы в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4) поделился эмоциями от первого гола в североамериканской лиге.
«Я почувствовал, что шайба коснулась клюшки, но ничего не видел. Так что просто подумал: иди, иди, иди в ворота», — приводит слова Тренина клубный обозреватель Томас Уиллис.
Ранее Тренин был признан лучшим игроком недели в АХЛ. Тренин в трёх матчах недели забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.
Тренин на момент вызова в главную команду системы занимал четвёртое место в гонке бомбардиров АХЛ, имея в активе 25 (13+12) очков в 18 матчах. Он также занимает второе место среди форвардов по показателю полезности. За карьеру Тренин провёл в АХЛ 141 матч и набрал 77 (33+44) очков.
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