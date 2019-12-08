Результаты матчей НХЛ 7 декабря 2019 года

7 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Филадельфия Флайерз» — «Оттава Сенаторз» — 4:3.

«Ванкувер Кэнакс» — «Баффало Сэйбрз» — 6:5 ОТ.

«Сент-Луис Блюз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс» — 7:1. Гости проиграли в третьем матче кряду.

«Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1. Гости проиграли в четвёртом матче кряду.

«Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:5. Хозяева уступили 11-й раз кряду, продолжая оставаться на последнем месте в лиге.

«Каролина Харрикейнз» — «Миннесота Уайлд» — 6:2. Гости не сумели одержать шестую победу кряду.

«Бостон Брюинз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4. Гости продлили победную серию до шести матчей.

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:4.

«Даллас Старз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1.

«Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3.