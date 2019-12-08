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Результаты матчей НХЛ 7 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 7 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

7 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Филадельфия Флайерз» — «Оттава Сенаторз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Конечны (Фрост, Жиру) – 01:45' (5x5)   1:1 Ткачук (Пажо, Браун) – 04:27' (5x5)   2:1 Гостисбер (Питлик, ван Римсдайк) – 06:16' (5x5)   2:2 Дюклер – 33:18' (5x5)   3:2 Проворов (Фараби, Лотон) – 43:17' (5x5)   3:3 Дюклер (Шабо, Демело) – 55:00' (5x5)   4:3 Лотон (Хейз, ван Римсдайк) – 55:11' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Баффало Сэйбрз» — 6:5 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ливо (Бенн, Стечер) – 12:57' (5x5)   2:0 Руссель (Майерс, Виртанен) – 23:07' (5x5)   2:1 Окпосо (Ларссон, Скиннер) – 25:24' (5x5)   2:2 Райнхарт (Ристолайнен, Олофссон) – 26:28' (6x5)   3:2 Ливо (Петтерссон, Бёзер) – 37:11' (5x5)   3:3 Олофссон (Райнхарт, Айкел) – 39:16' (5x4)   4:3 Майерс (Миллер, Пирсон) – 44:51' (4x5)   5:3 Руссель (Виртанен, Стечер) – 50:40' (5x5)   5:4 Гиргенсонс (Ларссон) – 52:05' (5x5)   5:5 Юханссон (Айкел, Ристолайнен) – 59:01' (6x5)   6:5 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 63:21' (4x3)

«Сент-Луис Блюз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Хайман (Марнер) – 02:50' (5x5)   1:1 Барбашев (Томас) – 04:25' (5x5)   1:2 Мэттьюс (Нюландер) – 06:51' (5x5)   1:3 Хайман (Энгвалль) – 09:12' (4x5)   1:4 Спецца (Райлли, Капанен) – 12:57' (5x4)   1:5 Мэттьюс (Марнер) – 29:29' (5x4)   2:5 Перрон (Пьетранджело, О'Райлли) – 42:02' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс» — 7:1. Гости проиграли в третьем матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джонсон (Вераге) – 03:10' (5x5)   2:0 Киллорн – 32:29' (5x5)   3:0 Стэмкос (Хедман, Киллорн) – 39:33' (5x4)   4:0 Хедман (Чирелли, Киллорн) – 40:52' (5x5)   5:0 Джонсон (Стэмкос, Вераге) – 43:51' (5x5)   5:1 Власик (Карлссон, Майер) – 54:44' (5x5)   6:1 Стэмкос (Киллорн, Хедман) – 55:36' (5x4)   7:1 Вераге (Марун, Гурд) – 59:35' (5x5)

«Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1. Гости проиграли в четвёртом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дадонов (Барков, Яндл) – 00:18' (5x5)   2:0 Браун (Барков, Юбердо) – 28:53' (5x5)   3:0 Коннолли (Яндл, Хоффман) – 46:09' (5x4)   3:1 Гавриков (Тексье, Андерсон) – 50:34' (5x5)   4:1 Хоффман (Севьюр) – 57:37' (en)

«Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:5. Хозяева уступили 11-й раз кряду, продолжая оставаться на последнем месте в лиге.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель (Летанг, Малкин) – 05:37' (5x5)   0:2 Руведел (Малкин, Гюнцель) – 17:24' (5x5)   1:2 Фаббри (Бертуцци, Ларкин) – 26:02' (5x4)   1:3 Малкин (Гюнцель, Руведел) – 30:42' (5x5)   1:4 Кагун (Марино, Петтерссон) – 41:38' (5x5)   2:4 Гронек (Хельм) – 53:00' (5x5)   3:4 Ларкин (Фаббри, Холовски) – 56:56' (6x4)   3:5 Марино (Летанг, Танев) – 59:51' (en)

«Каролина Харрикейнз» — «Миннесота Уайлд» — 6:2. Гости не сумели одержать шестую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Донато (Фолиньо, Бродин) – 02:21' (5x5)   1:1 Валльмарк (Дзингел, ван Римсдайк) – 09:00' (5x5)   2:1 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 15:02' (5x3)   3:1 Ахо (Терявяйнен, Нидеррайтер) – 24:43' (5x5)   3:2 Цуккарелло (Стаал) – 29:08' (5x5)   4:2 Ахо (Терявяйнен, Стаал) – 35:15' (5x4)   5:2 Эдмундсон (Ахо) – 52:24' (5x5)   6:2 Ахо (Славин) – 58:39' (en)

«Бостон Брюинз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4. Гости продлили победную серию до шести матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вагнер (Мур, Бьорк) – 13:14' (5x5)   1:1 Ничушкин (Ньето) – 17:25' (5x5)   1:2 Коул (Барберио, Донской) – 29:17' (5x5)   1:3 Бураковски (Маккиннон, Донской) – 38:21' (5x5)   1:4 Ландеског (Белльмар) – 59:57' (en)

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карр (Хэмьюс, Вебер) – 00:46' (5x5)   2:0 Фаббро (Бонино, Смит) – 02:13' (5x5)   2:1 Братт (Заха, Ватанен) – 02:45' (5x5)   2:2 Зейджак (Гусев, Коулман) – 03:59' (5x5)   3:2 Тренин (Гримальди) – 25:52' (5x5)   4:2 Форсберг (Йернкрок, Йози) – 27:24' (5x5)   4:3 Палмьери (Холл, Ватанен) – 33:07' (5x4)   5:3 Бонино (Фаббро, Экхольм) – 45:47' (5x5)   5:4 Холл (Хьюз) – 51:09' (5x5)   6:4 Гримальди (Экхольм) – 52:44' (5x5)

«Даллас Старз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кольяно (Олексяк, Хейсканен) – 11:59' (5x5)   2:0 А. Радулов (Клингберг, Линделль) – 16:02' (5x5)   3:0 Гурьянов (А. Радулов, Перри) – 23:12' (5x4)   3:1 Барзал (Тэйвз, Мейфилд) – 55:27' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Даути) – 11:09' (5x4)   0:2 Даути (Браун, Копитар) – 14:43' (5x4)   1:2 Лучич (Баклунд, Райан) – 18:14' (5x5)   2:2 Риналдо (Дюбе, Ридер) – 23:01' (5x5)   3:2 Монахан (Годро) – 31:46' (5x5)   4:2 Дюбе (Райан, Лучич) – 41:29' (5x5)   4:3 Рой (Прохоркин, Льюис) – 45:24' (5x5)
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