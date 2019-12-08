Тренер «Далласа»: Радулов излучал энергию, здорово смотрелся в атаке и обороне

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) оценил действия российского нападающего Александра Радулова, забросившего победную шайбу и отдавшего результативную передачу на Дениса Гурьянова.

«Радулов излучал энергию, он много владел шайбой, хорошо её двигал, здорово смотрелся в атаке и обороне. Радулов сегодня сыграл очень хорошо», — сказал Монтгомери в эфире клубного телевидения.

Статистика Александра Радулова в регулярном чемпионате НХЛ

Александр набрал 2 (1+1) очка в первом матче после возвращения в состав «Далласа». По решению тренерского штаба россиянин пропустил встречу с «Виннипег Джетс».