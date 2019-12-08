КХЛ дисквалифицировала Денисенко на два матча и оштрафовала Полунина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча «Локомотив» — «Динамо» (Москва), информирует пресс-служба организации.

По итогам заседания КХЛ дисквалифицировала форварда ярославской команды Григория Денисенко на два матча и оштрафовала нападающего Александра Полунина.

«Время – 04:15. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Григория Денисенко наказание по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Время – 52:07. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Александра Полунина наказание по п.4.5. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении лиги.

Видео момента с Денисенко можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео момента с Полуниным можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.