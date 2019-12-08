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Форвард «Трактора» Кравцов отправлен в ВХЛ

Форвард «Трактора» Кравцов отправлен в ВХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов был отправлен в ВХЛ и сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата с «Горняком», информирует пресс-служба челябинского клуба.

В межсезонье Виталий заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. По условиям контракта Виталия с «Рейнджерс», клуб Национальной хоккейной лиги имеет право вызвать Виталия в Нью-Йорк в любой момент, но только в главную команду системы.

Нападающий вернулся в Россию и провёл 11 матчей в КХЛ, набрав 3 (2+1) очка. В двух последних встречах за «Трактор» Кравцов сыграл всего одну смену. В нынешнем сезоне Виталия уже отправляли в фарм-клуб для набора игровой формы.

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