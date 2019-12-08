Форвард «Трактора» Кравцов отправлен в ВХЛ
Форвард «Трактора» Виталий Кравцов был отправлен в ВХЛ и сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата с «Горняком», информирует пресс-служба челябинского клуба.
В межсезонье Виталий заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. По условиям контракта Виталия с «Рейнджерс», клуб Национальной хоккейной лиги имеет право вызвать Виталия в Нью-Йорк в любой момент, но только в главную команду системы.
Нападающий вернулся в Россию и провёл 11 матчей в КХЛ, набрав 3 (2+1) очка. В двух последних встречах за «Трактор» Кравцов сыграл всего одну смену. В нынешнем сезоне Виталия уже отправляли в фарм-клуб для набора игровой формы.
Николишин: Кравцов принял неправильное решение. Обидно, что он так сделал
- 8 декабря 2019
-
12:11
-
12:00
-
11:35
-
11:16
-
11:10
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:27
-
09:21
-
09:16
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:47
-
07:45
-
07:30
-
07:09
-
07:08
-
06:51
-
06:38
-
06:30
-
06:22
-
06:14
-
06:07
-
06:04
-
05:51
-
05:40
-
05:27
-
04:50
-
04:30
-
04:15
-
04:02
-
03:41
Партнерский контент