Гюнцель — о Малкине: не осознавал, насколько он техничен

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (5:3) высоко оценил действия российского партнёра по звену Евгения Малкина, забросившего шайбу и отдавшего две результативные передачи.

«Малкин сейчас играет на высочайшем уровне, с ним очень интересно быть рядом. Знаете, я не осознавал, насколько он техничен: ложные замахи, передачи, другие маленькие штучки. Со скамейки этого не видно. Надо быть с ним на льду», — цитирует Гюнцеля пресс-служба НХЛ.

Отныне из россиян чаще Малкина три очка в лиге набирал только капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 109 раз. В активе Евгения стало 95 таких матчей. Фёдоров и Могильный теперь делят третье место — в их активе по 94 подобных матча.

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