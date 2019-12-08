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Экс-форвард «Барыса» Тангрэди продолжит карьеру в системе «Детройта»

Экс-форвард «Барыса» Тангрэди продолжит карьеру в системе «Детройта»
Хоккей / АХЛ 0

Клуб АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффинс» объявил о заключении контракта с бывшим нападающим «Барыса» Эриком Тангрэди. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне американский форвард в 22 матчах КХЛ забросил пять шайб, отдал четыре результативные передачи и заработал 24 минуты штрафа. Лучшим в исполнении американца стал матч регулярного чемпионата с «Северсталью» (5:1), в котором на его счету хет-трик и одна результативная передача.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка раскритиковал Тангрэди на одной из пресс-конференций, после чего игрок сначала был помещён в список отказов, а затем контракт с ним был расторгнут.

Американский хоккеист уже защищал цвета фарм-клуба «Детройт Ред Уингз» и выиграл в его составе Кубок Колдера в 2017 году.

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