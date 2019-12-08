Маккарти: Бэбкок хотел, чтобы Зеттерберг и Дацюк рыли землю

Известный в прошлом нападающий «Детройт Ред Уингз» Даррен Маккарти негативно высказался о методах работы в клубе главного тренера Майка Бэбкока, на которого в последнее время обрушилась волна критики.

«В 2008 году «Детройт» выиграл Кубок Стэнли, а на следующий год уступил «Питтсбургу» в финале. Наша раздевалка была уже абсолютно другой, атмосфера сильно изменилась. Но не изменилось то, что все ребята играли друг за друга. Это был ключ к успеху. Несмотря на Бэбкока. Он неправильно использовал Хенрика Зеттерберга и Павла Дацюка, потому что был упрямым, это был его способ работы. Он хотел, чтобы они рыли землю, чтобы доказать, что он был прав. Таким был его способ, он знал, что мы очень устойчивая и сильная команда. Лично я ладил с Бэбкоком, но не удивился, услышав историю от Юхана Франзена.



В плане физической подготовки Бэбкок — лучший. Но у него огромное эго и неуважение к людям. И это было не только с Франзеном или Челиосом. Неважно, кто ты. Это личное. Он мог наехать на того, кто выносил мусор. Манера Бэбкока ругать игроков и подвергать сомнению личные аспекты пересекает черту. Всё это гнило и вышло из-под контроля», — приводит слова Маккарти Detroit Free Press.

Маккарти выступал за «Детройт» под руководством Скотти Боумэна и Дейва Льюиса с 1993 по 2004 год и вернулся в команду в 2008-м, когда наставником был Бэбкок.

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