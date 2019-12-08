Кэмпбелл: Клиффорд вступился за Прохоркина, хотя чувствовал себя не очень хорошо
Голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джек Кэмпбелл после проигрыша в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (3:4) прокомментировал решение Кайла Клиффорда вступиться за одноклубника, Николая Прохоркина, после того как Зак Риналдо ударил российского форварда в голову.
«Эта драка показывает, кто такой Клифф. Настоящий боец, он чувствовал себя не очень хорошо, но всё равно вступился за партнёра, как всегда делает (Клиффорд пропустил предыдущий матч из-за болезни. – Прим. «Чемпионата»). Прохоркин – тоже волевой парень, он вернулся в игру и в последнее время играет великолепно, помогает команде. Ребята бились, не сдавались, нам нужна была победа», — сказал Кэмпбелл после матча.
У Прохоркина появилась ссадина на лице после удара Риналдо. Фото
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