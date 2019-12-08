ВХЛ дисквалифицировала тренера Михаила Бирюкова на четыре матча. Видео

Высшая хоккейная лига дисквалифицировала исполняющего обязанности главного тренера команды «Буран» Михаила Бирюкова на четыре матча.
«На 60-й минуте матча «Рубин» (Тюмень) — «Буран» (Воронеж), состоявшегося 7 декабря 2019 года, произошел эпизод, связанный с действиями исполняющего обязанности главного тренера команды «Буран» Михаила Бирюкова.
Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на исполняющего обязанности главного тренера команды «Буран» наказание, применяя пункт 2.2.1. статьи 69 «Дополнительные санкции» главы 15 регламента «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона-2019/20 (Оскорбление судей), и дисквалифицировать на три матча.
В соответствии с пунктом 5.2.2 статьи 69 главы 15 регламента, на исполняющего обязанности главного тренера команды «Буран» наложено наказание в виде обязательной дисквалификации на один матч за второй дисциплинарный штраф до конца игры в сезоне. Таким образом, Бирюков пропустит четыре матча», — сказано в официальном заявлении.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ВХЛ.
- 8 декабря 2019
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