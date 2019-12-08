«Нефтехимик» поместил нападающего Рыбакова в список отказов

«Нефтехимик» поместил нападающего Александра Рыбакова в список отказов, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности "-3". В среднем за матч опытный форвард проводил на льду чуть меньше 11 минут (10,57).

У Рыбакова в активе 528 матча в Континентальной хоккейной лиге и 161 (56+105) очко. В составе нижнекамского коллектива опытный форвард выступал в сезонах-2006/07 и 2007/08.

В прошедшем чемпионате опытный игрок защищал цвета челябинского «Трактора», проведя в регулярном чемпионате 62 встречи и набрав 14 (6+8) очков при показателе полезности "-20" и 26 минутах штрафного времени.