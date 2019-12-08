Тренер «Ак Барса»: «Авангард» играет одинаково эффективно во всех компонентах

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» рассказал о подготовке к матчу и назвал сильные стороны соперника.

«Завтра выходной? Мы об этом не думаем. Во-первых, была очень трудная игра в Нижнем Новгороде. «Торпедо» очень хорошо провело матч, здорово отдавалось игре, у них был высокий уровень самоотдачи. И сама игра дала нам пищу для размышлений, поэтому с голоду мы не умрём. Наша команда показала стремление к победе, желание и способность бороться до конца и то, что у команды есть характер.

«Торпедо» − очень хорошая команда. И сегодня встреча двух сильных соперников, «Авангард» − очень сбалансированная команда, играет одинаково эффективно во всех компонентах. Чтобы нам победить, нужно продемонстрировать наш хоккей, дисциплину, самоотдачу и быть лучше, чем соперник, во всех аспектах», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.