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«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на матч в Балашихе

«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на матч в Балашихе
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 8 декабря. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков начнёт матч в четвёртом звене вместе с Алексеем Терещенко, заключившим пробный контракт. Форвард Владислав Кара получил место в первой тройке нападения казанского клуба.

«Авангард»:

Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Семёнов — Бек;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Шумаков — Терещенко — Кошелев.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Кара;
Журавлёв — Хенкель, Галимов — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — Галимов — Воронов;
Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Ткачёв, Глухов.

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