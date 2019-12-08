«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на матч в Балашихе

«Авангард» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 8 декабря. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков начнёт матч в четвёртом звене вместе с Алексеем Терещенко, заключившим пробный контракт. Форвард Владислав Кара получил место в первой тройке нападения казанского клуба.



«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;

Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Семёнов — Бек;

Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Шумаков — Терещенко — Кошелев.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Кара;

Журавлёв — Хенкель, Галимов — Тихонов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, Дыняк — Галимов — Воронов;

Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Ткачёв, Глухов.