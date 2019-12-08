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«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: Сошников — в составе гостей, Маннинен — нет

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: Сошников — в составе гостей, Маннинен — нет
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 17:00 мск.

В состав гостей вернулся нападающий Никита Сошников, пропустивший предыдущий матч. В заявке уфимского клуба отсутствует форвард Сакари Маннинен.

«Нефтехимик»:

Шарыченков (Барулин);
Шарипзянов — Сергеев, Казионов — Митчелл — Шиксатдаров;
Брынцев — Атюшов, Черников — Куликов — Хайруллин;
Пайгин — Захарчук, Хафизов — Берглунд — Энлунд;
Волгин — Чивилёв, Падакин — Шарифьянов — Хисамутдинов.

«Салават Юлаев»:

Кареев (Метсола);
Ларсен — Семёнов, Умарк — Сошников — Амиров;
Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Майоров;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Алалыкин, Кузьмин — Картаев — Солодухин.

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