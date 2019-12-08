СКА отправился в поездку на последний матч перед паузой на этап Евротура

СКА отправился на очередной выездной матч, информирует пресс-служба питерского клуба. 9 декабря в Москве «армейцы» встретятся с местным «Динамо». Это будет заключительный матч перед паузой на второй этап Евротура.



На выезд отправились следующие игроки:



Вратари: Алексей Мельничук, Александр Самонов, Магнус Хелльберг.



Защитники: Антон Белов, Данила Галенюк, Ярослав Дыбленко, Артём Земчёнок, Игорь Ожиганов, Давид Рундблад, Василий Токранов, Динар Хафизуллин.



Нападающие: Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Йоонас Кемппайнен, Ярно Коскиранта, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Кирилл Марченко, Сергей Плотников, Владимир Ткачёв, Наиль Якупов.