Форвард «Салавата» Кугрышев получил повреждение в матче с «Нефтехимиком»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» в Нижнекамске принимает «Салават Юлаев».



В ходе первого периода повреждение получил нападающий уфимского клуба Дмитрий Кугрышев. Форвард «Салавата» пропустил концовку первого игрового отрезка, а также не вышел на лёд во втором периоде. Он принял участие в четырёх сменах, отыграв 2 минуты 7 секунд.

«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Шарипзянов — Сергеев, Казионов — Митчелл — Шиксатдаров;

Брынцев — Атюшов, Черников — Куликов — Хайруллин;

Пайгин — Захарчук, Хафизов — Берглунд — Энлунд;

Волгин — Чивилёв, Падакин — Шарифьянов — Хисамутдинов.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Ларсен — Семёнов, Умарк — Сошников — Амиров;

Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Майоров;

Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Алалыкин, Кузьмин — Картаев — Солодухин.