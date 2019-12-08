Форвард «Салавата» Кугрышев получил повреждение в матче с «Нефтехимиком»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» в Нижнекамске принимает «Салават Юлаев».
В ходе первого периода повреждение получил нападающий уфимского клуба Дмитрий Кугрышев. Форвард «Салавата» пропустил концовку первого игрового отрезка, а также не вышел на лёд во втором периоде. Он принял участие в четырёх сменах, отыграв 2 минуты 7 секунд.
«Нефтехимик»:
Шарыченков (Барулин);
Шарипзянов — Сергеев, Казионов — Митчелл — Шиксатдаров;
Брынцев — Атюшов, Черников — Куликов — Хайруллин;
Пайгин — Захарчук, Хафизов — Берглунд — Энлунд;
Волгин — Чивилёв, Падакин — Шарифьянов — Хисамутдинов.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Ларсен — Семёнов, Умарк — Сошников — Амиров;
Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Майоров;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Алалыкин, Кузьмин — Картаев — Солодухин.
- 8 декабря 2019
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