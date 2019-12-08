Китайский клуб МХЛ проиграл 36-й матч подряд, пропустив 16 шайб

Китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с «Алмазом». Встреча завершилась со счётом 16:4 в пользу череповецкого клуба.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Олег Богатов (дважды), Алексей Лапин (четырежды), Даниил Белялов, Никита Гуслистов, Владислав Фёдоров, Владислав Кузнецов (трижды), Егор Чижиков, Никита Луховский (трижды).У пекинского клуба точные броски на свой счёт записали Антон Седов, Артём Клавдиев, Дмитрий Жеребкин и Ярослав Сергиевский.



«ОЭРДЖИ Юниор» продлил серию поражений до 36 матчей. В нынешнем сезоне команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. Ближайший матч в МХД китайский клуб проведёт завтра, 9 декабря. Соперником «ОЭРДЖИ Юниор» снова станет «Алмаз».