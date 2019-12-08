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Китайский клуб МХЛ проиграл 36-й матч подряд, пропустив 16 шайб

Китайский клуб МХЛ проиграл 36-й матч подряд, пропустив 16 шайб
Хоккей / МХЛ 0

Китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с «Алмазом». Встреча завершилась со счётом 16:4 в пользу череповецкого клуба.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Олег Богатов (дважды), Алексей Лапин (четырежды), Даниил Белялов, Никита Гуслистов, Владислав Фёдоров, Владислав Кузнецов (трижды), Егор Чижиков, Никита Луховский (трижды).У пекинского клуба точные броски на свой счёт записали Антон Седов, Артём Клавдиев, Дмитрий Жеребкин и Ярослав Сергиевский.

«ОЭРДЖИ Юниор» продлил серию поражений до 36 матчей. В нынешнем сезоне команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. Ближайший матч в МХД китайский клуб проведёт завтра, 9 декабря. Соперником «ОЭРДЖИ Юниор» снова станет «Алмаз».

МХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 13:00 МСК
ОЭРДЖИ Юниор
Пекин
Окончен
4 : 16
Алмаз
Череповец
0:1 Богатов (Ковтун, Кузнецов) – 02:34' (5x5)   0:2 Лапин (Чижиков, Грачёв) – 04:05' (5x5)   0:3 Белялов (Крутов, Фёдоров) – 05:33' (5x5)   0:4 Лапин (Чижиков) – 06:09' (5x5)   0:5 Гуслистов – 10:19' (5x5)   0:6 Фёдоров (Басимов, Белялов) – 15:04' (5x5)   0:7 Кузнецов (Богатов) – 23:42' (5x5)   0:8 Чижиков – 25:46' (4x5)   1:8 Седов (У) – 29:06' (5x5)   2:8 Клавдиев (Сергиевский, Павлов) – 30:11' (5x5)   3:8 Жеребкин (Селин) – 30:28' (5x5)   3:9 Лапин (Чижиков, Грачёв) – 31:34' (5x5)   3:10 Луховской (Неволин) – 31:51' (5x5)   3:11 Богатов (Губин, Кузнецов) – 32:34' (5x5)   3:12 Луховской (Егоров, Неволин) – 35:09' (5x4)   4:12 Сергиевский (Клавдиев, Го) – 49:27' (5x5)   4:13 Луховской (Егоров) – 50:04' (5x5)   4:14 Кузнецов (Белялов, Басимов) – 55:50' (4x5)   4:15 Лапин (Неволин, Егоров) – 57:21' (5x5)   4:16 Кузнецов (Ковтун) – 57:55' (5x5)
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