«Динамо» Мн получило командный штраф за то, что опоздало на начало 3-го периода

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает в столице Беларуси ЦСКА. В ходе третьего периода гости обыгрывают соперника со счётом 4:2.



«Зубры» получили двухминутный командный штраф за задержку игры. Они опоздали на начало третьего периода встречи.



«Динамо» Мн:



Энрот (Карнаухов);

Граньяни — Ерёменко, Костицын — Ковыршин — Спунер;

Готовец — Знахаренко, Принс — Паре — Пулккинен;

Евенко — Дюков, Павлович — Китаров — Когалев;

Крыскин, Дадонов, Мартынов — Демков — Дроздов.



ЦСКА:



Юханссон (Лозебников);

Киселевич — Блажиевский, Кемпе — Вей — Мамин;

Науменков — Марченко, Соркин — Шалунов — Окулов;

Робинсон — Романов, Ртищев — Андронов — Калинин;

Ибрагимов, Комиссаров, Слепышев — Светлаков — Телегин.