«Динамо» Мн получило командный штраф за то, что опоздало на начало 3-го периода
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает в столице Беларуси ЦСКА. В ходе третьего периода гости обыгрывают соперника со счётом 4:2.
«Зубры» получили двухминутный командный штраф за задержку игры. Они опоздали на начало третьего периода встречи.
«Динамо» Мн:
Энрот (Карнаухов);
Граньяни — Ерёменко, Костицын — Ковыршин — Спунер;
Готовец — Знахаренко, Принс — Паре — Пулккинен;
Евенко — Дюков, Павлович — Китаров — Когалев;
Крыскин, Дадонов, Мартынов — Демков — Дроздов.
ЦСКА:
Юханссон (Лозебников);
Киселевич — Блажиевский, Кемпе — Вей — Мамин;
Науменков — Марченко, Соркин — Шалунов — Окулов;
Робинсон — Романов, Ртищев — Андронов — Калинин;
Ибрагимов, Комиссаров, Слепышев — Светлаков — Телегин.
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